Empfehlung - Farbenfroher Abendbummel durch Nordhorns City

Nordhorn Zu einer Uhrzeit, da die Händler in der Innenstadt eigentlich längst Feierabend haben und nur noch vereinzelt Passanten durch die Straßen ziehen, herrschte am Sonnabend ein reges Treiben im Stadtzentrum: Bis 22 Uhr konnten an jenem Abend die kauffreudigen Citybesucher von Geschäft zu Geschäft schlendern und die Nordhorner Fußgängerzone beim Moonlight-Shopping in einer besonderen Atmosphäre erleben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/farbenfroher-abendbummel-durch-nordhorns-city-264393.html