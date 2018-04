Familientheater in der Alten Weberei: „Mission Unterhosen“

gn Nordhorn. In gemütlicher Atmosphäre soll das Publikum die Geschichte der beiden Außerirdischen Nino und Flobi verfolgen.

Und darum geht es: Ein Raumschiff, zwei Außerirdische und ein Berg von Unterhosen: Nino und Flobi führen sich gegenseitig an den Antennen herum, sind frech, neugierig, aber vor allem mutig. Sie wollen um jeden Preis Unterhosen vom Planeten Erde bekommen und begeben sich dafür auf ein Weltraumabenteuer, von dem sie nicht sicher sein können, ob sie jemals zurückkehren werden. „Mission Unterhosen“ feierte 2017 Premiere am Lingener Burgtheater, das sich seit seiner Eröffnung vor mehr als zehn Jahren als Ideenlabor, Werkstatt und experimentelle Plattform für eine Vielzahl von studentischen Projektarbeiten des Instituts für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück versteht. Seither wurde das Stück mit großem Erfolg mehrfach aufgeführt, unter anderem beim Festival „Freie Schichten“ und in Berlin. Die Aufführung dauert etwa 40 Minuten.

Eintrittskarten (5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder, GN-Card-Inhaber erhalten 1 Euro Rabatt) gibt es im Vorverkauf online auf www.gn-ticketshop.de sowie in Nordhorn in Georgies Plattenladen, bei den Grafschafter Nachrichten, in den Reisebüros Berndt und Richters, beim VVV und bei allen „ProTicket“-Stellen.