Empfehlung - Falsche Polizisten erbeuten mit Betrugsmasche Geld

Nordhorn/Salzbergen Ein Ehepaar ist der Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Die Unbekannten riefen bei den Senioren an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie berichteten, dass man in der Nähe des Wohnhauses eine Einbrecherbande festgenommen habe. Um das Eigentum vor neuerlichen Taten zu sichern, solle man vorhandenes Bargeld an die vermeintliche Polizei übergeben. Nach mehreren Telefonaten gelang es den Tätern, in eine Fall Bargeld zu erbeuten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/falsche-polizisten-erbeuten-mit-betrugsmasche-geld-311848.html