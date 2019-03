Falknervorführungen im Tierpark werden auf April verschoben

Nordhorn „Die Regenfälle der letzten Tage haben die Pegelstände der Flüsse beträchtlich erhöht. Die Greifvogeldemonstrationen der Falkner vom De Valkenhof in Gelderland waren in der unteren Vechtewiese des Tierparks geplant. Aufgrund der Nässe steht die große Weidefläche jedoch nicht zur Verfügung. Eine adäquate Ausweichfläche ist derzeit im Familienzoo nicht zu finden, zumal die Regenfälle noch bis zum Samstag anhalten sollen“, teilt der Tierpark mit.

Nun sind die Vorführungen am 7. April in der unteren Vechtewiese um 11, 14 und 16 Uhr in zweisprachigen Demonstrationen geplant.