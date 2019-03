Falknervorführungen im Nordhorner Tierpark ab 17. März

Nordhorn In diesem Jahr präsentieren sich erstmals die Niederländer Marga und Frans Hueben von der Falknerei „de Valkenhof“ aus Aalten in Gelderland den interessierten Besuchern im Tierpark Nordhorn. Die Niederländer zeigen das Können ihrer Tiere um 11, 14 und 16 Uhr in zweisprachigen Demonstrationen zum „Mitmachen“.

Ihr Konzept ist es, immer wieder Besucher in die Show einzubinden. Es wird daher auf der Wiese nur symbolische Abgrenzungen geben. Die Besucher können den Tieren daher sehr nah kommen. Hunde dürfen jedoch bei den Vorführungen nicht mit auf die Vechtewiese genommen werden. Der Vechtesteg bietet aber einen ebenso guten Blick auf die Shows und hier können auch Besucher mit Hund dem Geschehen folgen.

Nach den Vorführungen gibt es für alle Interessierten gegen einen Beitrag von fünf Euro die Möglichkeit, ein Foto mit einem Greifvogel auf der eigenen Faust zu machen.