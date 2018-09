Fahrschüler bei Sturz auf Stadtring schwer verletzt

Nordhorn Bei einem Verkehrsunfall auf dem Stadtring in Nordhorn ist am Freitagnachmittag ein Fahrschüler schwer verletzt worden. Er fuhr gegen 17 Uhr mit einem Motorrad in Richtung Bahnhof und kam in Höhe des „Ring-Centers“ aus bisher unbekannten Gründen zu Fall. Weitere Fahrzeuge waren nicht in das Geschehen verwickelt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr auf dem Stadtring wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. ab