Fahrradkursus für Frauen aus aller Welt

gn Nordhorn. Mit großem Erfolg wurde in den Osterferien der Fahrradkursus für Frauen aller Nationalitäten und jeden Alters in Nordhorn durchgeführt. Erstmals fand der Unterricht im Block an neun aufeinanderfolgenden Tagen statt und wurde von Mitgliedern des ADFC geleitet. Am Ende stand eine gemeinsame Fahrradtour durch Nordhorn.

Der Kursus wird seit vielen Jahren vom Gleichstellungsbüro der Stadt Nordhorn organisiert und in Kooperation mit dem SV Vorwärts durchgeführt. In diesem Jahr wurde er erstmals von der zertifizierten Radfahrlehrerin Theresia Debeerst-Debevere geleitet. Sie ist Mitglied im ADFC und arbeitet nach der Methode „moveo ergo sum“ des Verbandes der Radfahrlehrer. Schritt für Schritt bereitete sie die Teilnehmerinnen mit leichten Übungen auf das Fahren vor. Übungsgeräte sowie spezielle Tretroller wurden gestellt.

Mit zwölf Teilnehmerinnen war der Kursus ausgebucht. Am Ende fühlten diese sich bereits alle sicher genug auf dem Rad, um an einer gemeinsamen Fahrradtour teilzunehmen. Begleitet von ihrer Trainerin sowie vom Grafschafter ADFC-Vorsitzenden Burkhard Werner legten sie erfolgreich zehn Kilometer zurück – quer durch das Stadtgebiet und bis zur niederländischen Grenze.

„Dieser Mobilitätsgewinn ist das vorrangige Ziel unserer Fahrradkurse und ich freue mich, dass es wieder einmal erreicht wurde“, sagte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Anja Milewski. Darüber hinaus gehe es auch um den Abbau von Ängsten, um gesunde Bewegung und um das Knüpfen neuer Kontakte.

Noch mehr Kontakte wollen Milewski und die Teilnehmerinnen im Rahmen der diesjährigen Stadtradeln-Aktion knüpfen. Am 13. Juni laden sie alle Interessierten zu einer gemeinsamen „Tour für Frauen aus aller Welt“ ein. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen.