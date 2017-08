Fahrgäste schlagen und bespucken Taxifahrer

gn Nordhorn. Der 46-jährige Taxifahrer hatte die Personengruppe gegen 2 Uhr aus der Weddingstraße in Nordhorn abgeholt und sollte sie zum Abacco transportieren. Weil sich die Fahrgäste dann während der Fahrt völlig daneben benommen hatten, ermahnte er sie mehrfach zur Ruhe. Daraufhin wurde er der Polizei zufolge beleidigt und von einem der Mitfahrer mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen. Das Opfer stoppte das Taxi an der Lingener Straße, etwa in Höhe der Einmündung zum Altendorfer Ring. Die sieben Personen stiegen dort aus und liefen in Richtung Brunnenstraße davon.

Bezahlt hatten sie die Fahrt nicht. Eine junge Frau hatte den Taxifahrer beim Verlassen des Fahrzeuges noch angespuckt. Die Gruppe bestand aus vier Frauen und drei Männern, jeweils im Alter von etwa 25 Jahren. Die vier weiblichen Personen sollen jeweils blondes, schulterlanges Haar gehabt haben. Der Mann, der den Taxifahrer geschlagen hatte, war etwa 1,80 Meter groß, trug einen Dreitagebart und sprach türkisch. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Leistungskreditbetrug aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.