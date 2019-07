Loch in der Fahrbahn: Euregiostraße in Nordhorn gesperrt

Die Euregiostraße in Nordhorn ist südlich der Kreuzung mit dem Ootmarsumer Weg bis auf Weiteres voll gesperrt. Dort klafft an einer Stelle ein Loch in der Fahrbahn. Ursache könnte ein schadhafter Abwasserkanal sein.