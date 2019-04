Empfehlung - Fachkräftemangel: Risikofaktor für die Wirtschaft

Nordhorn Die Veranstaltung traf auf reges Interesse. Rund 100 Vertreter hiesiger Firmen erschienen, um einem Fachvortrag des Wirtschaftspsychologen Prof. Dr. Uwe Kanning zu hören und sich bei einem „Expertenkarussell“ über die Fachkräftegewinnung zu informieren. Ralf Hilmes, Leiter der Wirtschaftsförderung, verwies auf die Ergebnisse einer jüngst ausgeführten Umfrage unter Grafschafter Unternehmen, wonach der Fachkräftemangel den Betrieben große Sorgen bereite. „Es zeichnet sich ab, dass dieses Thema zum Risikofaktor Nummer eins wird in Deutschland und der Grafschaft“, so Hilmes. Die Sicherung von Fachkräften geschehe nicht einfach so nebenbei, sondern koste die Unternehmen viel Kraft. Für einen zielgerichteten Einsatz dieser Energie versprach Hilmes den Firmenvertretern die Unterstützung durch Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsvereinigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fachkraeftemangel-risikofaktor-fuer-die-wirtschaft-290229.html