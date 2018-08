Empfehlung - Fabi will mit Angeboten „In Bewegung sein“

Nordhorn „In Bewegung zu sein, das bedeutet für mich, sich aufmachen und Neues lernen“, sagt Sabine Ruelmann von der Katholischen Familienbildungsstätte Nordhorn. „Und bewegen kann man nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und die Seele“, fährt die Leiterin der Familienbildungsstätte in Nordhorn fort. Dabei erinnert Ruelmann an den Aufruf des ehemaligen Arbeitsministers Franz Müntefering, der meinte, „laufen, lernen und lachen“ seien gute Voraussetzungen für ein langes und erfülltes Leben. „Von dieser Einstellung können alle Generationen profitieren, sowohl die Kinder, die sich durch Bewegung die Welt erobern, als auch die älteren, die sich dadurch die Lebensqualität erhalten und genau so haben wir unser Programm aufgestellt“, so Ruelmann weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/fabi-will-mit-angeboten-in-bewegung-sein-245565.html