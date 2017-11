Empfehlung - Ex-Freundin bringt Mann wegen Drogenkonsums vor Gericht

bt Nordhorn. Nachdem die Beziehung zweier junger Menschen aus der Obergrafschaft gescheitert war und der junge Mann sich von seiner Freundin trennte, erstattete die junge Frau Anzeige gegen ihren ehemaligen Freund. Wie sie den Beamten erklärte, hatte er in insgesamt zehn Fällen in einem Coffee-Shop in Enschede Drogen erworben und konsumiert. Hierfür hatte der als Praktikant tätige Schüler sich jetzt vor Gericht zu verantworten. Da er noch minderjährig war, war für die Verhandlung der Jugendrichter zuständig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ex-freundin-bringt-mann-wegen-drogenkonsums-vor-gericht-214592.html