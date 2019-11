Europäische Vogelschau im Nordhorner Autohaus

Nach sechs Jahren wird die große Europäische Vogelschau (EVS) in Nordhorn veranstaltet. Die Schau findet am Sonnabend, 9. November, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 10. November, von 10 bis 16 Uhr im Autohaus Averes statt.