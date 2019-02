Empfehlung - Euregio-Orchester begeistert Publikum bei Festival-Eröffnung

Nordhorn Das Euregio-Musik-Festival hat seit jeher einen Schwerpunkt in der Förderung junger Talente in der Region. Das diesjährige 24. Festival wurde, wie schon 2018, vom Festival Orchester eröffnet, das Dirigent Hossein Pishkar in den vergangenen Monaten aus hervorragenden jungen Talenten aus 25 Nationen sorgfältig zusammengestellt hatte. Nach einer intensiven Probenphase im Kloster Frenswegen gab es am Freitag zunächst morgens eine Kostprobe für die lokalen Grundschüler und abends das große Eröffnungskonzert im Konzert- und Theatersaal. Manche Kinder waren abends gleich wieder gekommen, so spannend war es gewesen. Und spannend war auch das gesamte Konzert:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/euregio-orchester-begeistert-publikum-bei-festival-eroeffnung-283387.html