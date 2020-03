Empfehlung - Euregio-Klinik: Wir sind auf das Coronavirus vorbereitet

Nordhorn „Die Euregio-Klinik ist auf die Aufnahme ernsthafter Corona-Fälle vorbereitet“, erklärte Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp auf Nachfrage der GN. Am Donnerstagvormittag sind zwei weitere Fälle in der Grafschaft – in Neuenhaus sowie in Wietmarschen – bestätigt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/euregio-klinik-wir-sind-auf-das-coronavirus-vorbereitet-347512.html