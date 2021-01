Gratulation an die neuen und Dank an die scheidenden Ärztlichen Leiter spricht Euregio-Klinik Geschäftsführer Michael Kamp (v.l.) an Dr. Nevzat Dogan, Dr. Ansgar Siegmund, PD Dr. Stefan Probst und Dr. Markus Jansen aus. Foto: Euregio-Klinik