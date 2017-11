Euregio-Klinik unterstützt Herzwochen

gn Nordhorn. „Das schwache Herz“ lautet das Motto der Herzwochen. Die Erkrankungshäufigkeit der Herzinsuffizienz ist seit Jahren steigend. In Deutschland wird die Zahl der Patienten auf zwei bis drei Millionen geschätzt. 300.000 kommen jedes Jahr neu hinzu, 50.000 sterben an dieser Krankheit. Doch in den vergangenen Jahren sind große Fortschritte bei den Therapiemöglichkeiten gemacht worden.

Mit dem Ziel, die Lebensqualität und Lebenserwartung der Betroffenen zu verbessern, startet die Deutsche Herzstiftung im November mit ihren diesjährigen Herzwochen eine bundesweite Aufklärungskampagne, um umfassend über den neuesten Stand bei der Vorbeugung, Erkennung und Behandlung der Herzschwäche zu informieren. Beteiligt sind mehrere tausend Aktionspartner, darunter Krankenhäuser, Herzzentren, niedergelassene Kardiologen, Gesundheitsämter, Krankenkassen, Volkshochschulen, Apotheken und Betriebe. Insgesamt werden dabei mehr als 1000 Veranstaltungen wie Vorträge, Seminare, Telefonaktionen und Gesundheitstage zu diesem Thema organisiert, so auch in der Grafschaft.

Prof. Dr. med. Frank Weber und Dr. med. Amrane Rouar von der Euregio-Klinik referieren am 22. November in Nordhorn sowie am 29. November in Emlichheim zum Thema „Das schwache Herz: Diagnose und Therapie der Herzinsuffizienz“:

Mittwoch, 22. November, 17 bis 19.15 Uhr: Der Vortrag, geleitet von Prof. Dr. med. Frank Weber, findet statt in der Volkshochschule, Bernhard-Niehues-Straße 49, in Nordhorn. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 05921 83650.

Mittwoch, 29. November, 17 bis 19.15 Uhr: Der Vortrag, geleitet von Dr. med. Amrane Rouar, findet statt im Haus Ringerbrüggen, Rathausstraße 6 in Emlichheim.

Ab sofort sind Veranstaltungstermine auf der Internetseite www.herzstiftung.de abrufbar oder telefonisch zu erfragen unter der Rufnummer 069 955128333.