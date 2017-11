Euregio-Klinik mit neuem Krankenhausseelsorger

gn Nordhorn. Wangemann ist zurzeit noch Leiter der ökumenischen Telefonseelsorge in Siegen (Nordrhein-Westfalen).

Der gebürtige Nordhorner wuchs in Schüttorf auf und studierte Theologie in Göttingen, Bern und Bethel. Nach seinem theologischen Examen war er fünf Jahre lang wissenschaftlicher Assistent im Fach Praktische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Bethel, bevor er 1995 als Pfarrer in die Evangelische Kirche in Westfalen wechselte. Dort wurde er zunächst stellvertretender Leiter der Telefonseelsorge in Siegen, deren Leitung er 2011 übernahm. In zahlreichen therapeutischen, psychologischen und seelsorgerlichen Arbeitsfeldern hat er sich weiterqualifiziert.

Wangemann wird seine Tätigkeit an der Euregio-Klinik am 1. Januar 2018 aufnehmen.