Empfehlung - Euregio-Klinik informiert: Begegnungen mit „Darm ohne Scham“

Nordhorn In verschiedenen Räumen konnten sich die Besucher über die Funktion des Verdauungsorgans sowie über Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten von Krankheiten informieren. Schon beim Betreten des Foyers präsentierte sich den Gästen der erste Blickfänger: Ein acht Meter langes Darmmodell war aufgebaut und lud zu einem Gang mitten durch das Organ ein. Dabei ließen sich auch verschiedene Erkrankungen, wie Polypen oder Tumore, aus nächster Nähe und stark vergrößert betrachten. Wie Darmerkrankungen heute operativ begegnet wird, zeigte Oberarzt Dr. Heiko de Vries an einem aufgebauten Operationstisch. Staunend verfolgte eine Zuschauergruppe nach der anderen, wie der Mediziner mit einer 3-D-Kamera in die Eingeweide des Patienten vordrang und das Körperinnere auf einem Monitor in höchster Auflösung sichtbar wurde. Der Patient war jedoch glücklicherweise nur eine Puppe und der Darmtrakt bestand aus Lego-Steinen – so konnten auch zurückhaltende Besucher einen Blick riskieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/euregio-klinik-informiert-begegnungen-mit-darm-ohne-scham-265863.html