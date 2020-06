Euregio-Klinik in Nordhorn: „Onkomützen“ für Krebspatienten

Nordhorn Robert Möllers aus Rheine hat die Aktion „Onkomütze“ im September 2019 ins Leben gerufen. „Glück kann man nicht kaufen, also lasst es uns nähen“, so Möllers. Vor Kurzem profitierte die Euregio-Klinik, insbesondere die Patientinnen des Brustzentrums, von dieser Aktion. Andrea Arens, Casemanagerin vom Brustzentrum der Euregio-Klinik, konnte eine Spende von zahlreichen „Onkomützen“ in Empfang nehmen. Robert Möllers und Janita Blenke von der Initiative „Onkomütze“ kamen hierfür zur Klinik und überreichten die selbst genähten beziehungsweise selbst gestrickten Mützen. Als erweitertes Angebot gab es einen Karton selbst genähter Mund-Nase-Masken dazu. Andrea Arens betont „Ich freue mich sehr, den Patientinnen im Brustzentrum ein solches Angebot bieten zu können. Es ist eine hilfreiche Aktion und wird sehr gut angenommen“.

Für die Mützenmacher ist die Aktion auch eine Form der Solidarität mit den Krebspatienten: „Wir möchten mit der ,Onkomütze‘ nicht nur eine formschöne Kopfbedeckung kreieren, sondern auch eine mentale Stütze bieten“, erklärt Blenke. Die „Onkomützen“ werden von freiwilligen Helfern gefertigt. Die Stoffe und Wolle erhält die Initiative als Spende von hauptsächlich regionalen Firmen. Für die Patientin entstehen keinerlei Kosten, und es ist sogar möglich, sich eine maßgeschneiderte Mütze fertigen zu lassen. Anfragen und weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@onkomuetze.de oder auf www.onkomuetze.de.