Empfehlung - Euregio-Klinik: Im Sommer kein Engpass bei Blutkonserven

Nordhorn Üppig fließt der rote Lebenssaft an der Euregio-Klinik nicht mehr. Vorbei sind die Zeiten, in denen, nach der Devise „Ein Beutel ist kein Beutel“, Patienten bei den ersten Anzeichen von Anämie (Blutarmut) bereits eine Transfusion gelegt wurde. Stattdessen beobachtet man an der Albert-Schweizer-Straße einen Rückgang der Spendenbereitschaft – und der benötigten Konserven. „Der Verbrauch sinkt synchron mit der Spendenbereitschaft“, resümiert Dr. Heiko de Vries. Der Chirurg ist der sogenannte transfusionsverantwortliche Arzt an der Euregio-Klinik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/euregio-klinik-im-sommer-kein-engpass-bei-blutkonserven-243119.html