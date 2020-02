Empfehlung - Euregio Karate: „Außergewöhnlich gut abgelaufenes Sportjahr“

Nordhorn Der Karateverein Euregio Karate Nordhorn hat am vergangenen Samstag im Tagungssaal der „Denkfabrik“ des Hotels „Riverside“ am Vechtesee in Nordhorn seine ordentliche Jahreshauptversammlung durchgeführt. Vorsitzender Franz Braun berichtete in seiner Begrüßungsrede von einem „außerordentlich gut abgelaufenen Sportjahr“. Nicht nur neue und talentierte Mitglieder hätten den Weg in den Nordhorner Verein gefunden, sondern auch die zahlreichen Erwachsenen, die regelmäßig an den Trainingsstunden teilnehmen, hätten durch den qualifizierten Unterricht ihr Karatewissen vertiefen und verfestigen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/euregio-karate-aussergewoehnlich-gut-abgelaufenes-sportjahr-343451.html