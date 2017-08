Empfehlung - EU-Experte spricht über die Zukunft des Staatenbundes

Nordhorn. Die Europäische Kommission hat unlängst ein Weißbuch herausgebracht, in dem sie fünf mögliche Szenarien für den weiteren Handlungsrahmen illustriert. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Römischen Verträge, deren Unterzeichnung seinerzeit den Beginn der heutigen EU markierte, hatte die Grafschafter CDU mit dem Hermann-Ehlers-Bildungsforum Weser-Ems der Konrad-Adenauer-Stiftung einen Insider nach Nordhorn geholt: Bernhard Schnittger ist stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Rund ein Dutzend Gäste nahm an dem Vortrags- und Diskussionsabend am Mittwoch im Kloster Frenswegen teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eu-experte-spricht-ueber-die-zukunft-des-staatenbundes-202452.html