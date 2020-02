/ Lesedauer: ca. 2min Etwa 500 Menschen bei Mahnwache für Hanau in Nordhorn

Am Sonntag fand auf dem Marktplatz der Alten Kirche in Nordhorn eine Mahnwache zum Gedenken der Opfer und deren Angehörigen in Hanau statt. Etwa 500 Menschen kamen und schwiegen gemeinsam.