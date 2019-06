Etliche Attraktionen bei Sommerfest von Sparta 09

Nordhorn Zauberer „Ted McKoy“ will das Publikum am Sonntag bei dem Sparta-09-Sommerfest mit seinen Tricks zum Staunen bringen. Für alle Gäste, die hoch hinaus möchten, steht die sieben Meter hohe Kletterwand der Sportjugend Grafschaft Bentheim zur Verfügung, betreut durch geschultes Personal. Auch „Fußball-Dart“, ein neuer Trendsport, wird angeboten.

Um Kindern frühzeitig Spaß an Sport und Bewegung zu vermitteln, ist in diesem Jahr eine Olympiade für Kinder im Programm, bei der es für jeden Teilnehmer eine tolle Überraschung gibt. Weitere Attraktionen an diesem Tag: ein „Menschenkicker“, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Fußball-Dosenschießen, ein Schussgeschwindigkeitsmesser und vieles mehr.

Leckeres Grillgut, Kuchen und Getränke gibt es zu familienfreundlichen Preisen. Das Familienfest wird auch bei Regen durchgeführt, unter anderem wird dann spontan das Vereinsgebäude sowie die Jahnsporthalle in Anspruch genommen. „Wir freuen uns auf viele Besucher und garantieren gute Unterhaltung für alle Altersklassen“, sagt Dennis Kley vom Organisationsteam.