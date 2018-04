Empfehlung - Es wird heiß: Freibad in Nordhorn öffnet bereits am Freitag

Nordhorn. Eigentlich beginnt die Freibadsaison in Nordhorn erst im Mai. Weil das Wetter aber so gut ist, wird ein Becken des Freibades am Sportpark früher geöffnet als geplant. Volker Mende von den Bäderbetrieben verspricht eine Wassertemperatur von 23 Grad Celsius. „Die Außentemperaturen ermöglichen es uns, das Sportbecken jetzt schon zu öffnen“, freut sich Mende über den vorgezogenen Saisonbeginn. Das große Außenbecken soll am Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet werden. Der Sprungturm und das Wellenbecken bleiben hingegen noch geschlossen. Volker Mende und sein Team rechnen am Wochenende mit mehreren hundert Besuchern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/es-wird-heiss-freibad-in-nordhorn-oeffnet-bereits-am-freitag-233065.html