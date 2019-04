Erstes Clubkonzert der Lingener Rockband „YaYa“ in Nordhorn

Im „Clubkonzert am Mittwoch“ hat die Rockband „YaYa“ aus Lingen ihr erstes Konzert in Nordhorns Alter Weberei gegeben. Die vor 25 Jahren zuerst als Coverband gegründete Gruppe ist seit wenigen Jahren wieder aktives Mitglied in der Rockszene der Region.