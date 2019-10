Empfehlung - Erste Spendenübergabe des Grafschafter „Ladies‘ Circle“

Nordhorn Die Kinderhospizarbeit und der würdevolle Umgang mit Sternenkindern ist in den vergangenen Jahren in der Grafschaft immer mehr Bedeutung zugekommen. So stemmen Ehrenamtliche der Hospizhilfe Grafschaft Bentheim regelmäßig das pädagogische Projekt „Hospiz macht Schule“ an Grundschulen, zudem hat sich ein Sternenkinder-Netzwerk mit verschiedenen Akteuren gebildet. Diese Arbeit wurde nun mit einer Spende bedacht: Die Mitglieder des „Ladies‘ Circle“ überreichten einen Scheck in Höhe von 2500 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/erste-spendenuebergabe-des-grafschafter-ladies-circle-325618.html