Eröffnet Nordhorns Kinozentrum jetzt Ende Mai zu „Han Solo“?

Es wird weiter gearbeitet an Nordhorns Kinozentrum, aber der zuletzt avisierte Eröffnungstermin Ende März ist Makulatur. Nun ruhen die Hoffnungen auf einem Termin zum nächsten „Star Wars“-Film „Han Solo“. Der soll am 24. Mai in die deutschen Kinos kommen.