Empfehlung - Erntedank-Markt und „Rocktober“

Nordhorn. Am 23. und 24. September veranstaltet der VVV-Stadt- und Citymarketing zum 41. Mal den „Nordhorner Oktober“. Das beliebte Stadtfest findet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt und steht erneut unter dem Motto Erntedank. Zusätzlich öffnen die Innenstadtgeschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Auch in diesem Jahr tritt die Handwerkskammer als Hauptsponsor des Stadtfestes auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/erntedank-markt-und-rocktober-207944.html