Erneuter Unfall am Gänsediek: Lkw fährt sich in Kurve fest

Zu einem Unfall ist es am Freitag an der Kreuzung Gänsediek - Schleuse I in Nordhorn gekommen. Beim Versuch, die Kurve zu nehmen, rutschte ein 23-Jähriger mit seinem Lkw in den Graben. Dort hatte sich am Montag ein ähnlicher Unfall ereignet.