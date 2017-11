Erneute Kranzniederlegung in Nordhorn

gn Nordhorn. In der Nacht vom 11. auf den 12. November hatten Unbekannte einen Gedenkkranz an der alten Synagogenstraße zerstört, der dort anlässlich des 79. Jahrestages der Reichspogromnacht am 9. November vom Forum Juden/Christen und der Stadt Nordhorn niedergelegt wurde (die GN berichteten). Die Antirassistische Initiative Nordhorn (Antira) und der Arbeitskreis Frieden haben darauf reagiert und einen neuen Gedenkkorb gestiftet – als „Zeichen für die wachgehaltene Erinnerung an die Judenverfolgung im Dritten Reich“. Vertreter beider Gruppierungen legten den Kranz am Donnerstagabend vor dem Standort der ehemaligen Synagoge nieder.

Die Antira weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass diese Zerstörung eines Gedenkkranzes nur eine von etwa 60 anderen ähnlichen Taten bundesweit anlässlich des Jahrestags der Pogromnacht war. „Ob die Tat einen antisemitischen Hintergrund hatte oder nur die unüberlegte Sachbeschädigung eines Betrunkenen war, spielt für uns keine Rolle, da wir uns der Einschätzung des Nordhorner Forums Juden / Christen anschließen, die dies zu Recht als ruchlose Schändung verurteilt.“

Der Polizei liegen zwei Wochen nach der Tat keine Hinweise zu Personen vor, die den Kranz zerstört haben.

Hintergrund

Die Reichspogromnacht am 9. November 1938, häufig auch euphemistisch als Reichskristallnacht bezeichnet, war eine staatlich organisierte Zerstörung von jüdischen Geschäften und Wohnhäusern, die im gesamten damaligen Reichsgebiet, häufig unter Beifall und Mitwirkung der Bevölkerung, durchgeführt wurde. Während der gesamten Novemberpogrome 1938 vom 7. bis zum 13. November verloren etwa 400 jüdische Mitbürger ihr Leben, 30.000 wurden in „Schutzhaft“ genommen und ihr Vermögen eingezogen.

Etwa 1400 Synagogen wurden in Brand gesetzt sowie mehrere tausend Geschäfte, Wohnhäuser und jüdische Friedhöfe zerstört.