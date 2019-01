Empfehlung - Ermittlungen nach Bränden in Nordhorn noch am Anfang

Nordhorn Für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste war der Jahreswechsel ein Kraftakt. Neben unzähligen kleinen Einsätzen hatten die Feuerwehrleute zwei größere Brände am Silvesterabend und am Neujahrsmorgen in Nordhorn zu bekämpfen. In der Gesastraße stand am Montagabend gegen 21 Uhr eine ganze Terrasse eines Reihenhauses in Brand. Schnell griffen die Flammen auf die Hausfassade über. Dass der betroffene Teil des Mehrparteienhauses vorläufig nicht mehr bewohnbar sein wird, ist auf den ersten Blick erkennbar: die Fassade verkohlt, Fenster, selbst im ersten Obergeschoss zerborsten. Nachbar Ulrich Pohl hat es nur knallen hören. „Ich bin dann raus und habe es lichterloh brennen sehen“, beschreibt er die Situation am Abend des Brandes. Unmittelbar zuvor seien in der Gegend viele Feuerwerkskörper abgefeuert worden, berichtet er. Ob der Brand durch Feuerwerkskörper verursacht wurde, oder etwas anderes zu der schnellen Ausbreitung der Flammen führte, steht für die Polizei noch nicht fest. Die Brandermittler müssen sich erst noch ein Bild vom Unglücksort machen. Verletzt wurde durch die Flammen niemand. Zwei Wohneinheiten des Reihenhauses sind vorerst unbewohnbar. Die Familien haben sich privat Ausweichquartiere gesucht. Bis gestern lebte eine dreiköpfige Familie in einer städtischen Brandopferunterkunft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ermittlungen-nach-braenden-in-nordhorn-noch-am-anfang-274623.html