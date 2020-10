Erhält Nordhorner Innenstadt 2021 zehn „Nette Toiletten“?

An der Eingangstür eines Cafés in Karlsruhe hängt ein Hinweisschild der Aktion „Nette Toilette“: Der Aufkleber mit einem Lachgesicht zeigt an, dass eine Toilette gratis benutzt werden kann. Dem Nordhorner Ratsausschuss für Wirtschaft und Tourismus liegt ein Beschlussvorschlag vor, gemeinsam mit Gastronomie und Einzelhandel im kommenden Jahr das Projekt „Nette Toilette“ an zehn Standorten der Innenstadt mit Schwerpunkt Vechteinsel zu verwirklichen. Foto: dpa