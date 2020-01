Empfehlung - Erfolgsgeschichte des Ferienpasses beginnt in Nordhorn

Nordhorn Es war im Mai 1970, als in den GN ein Leserbrief erschien, in dem eine Mutter von zwei kleinen Kindern beklagte, dass es in Nordhorn keine wirklich interessanten Spielplätze gebe. Vor allem in den Ferien sei dies ein Problem für ärmere Familien, die sich keine Urlaubsreise leisten könnten. Man möge doch, so ihre Bitte, mehr für Kinder im Schulalter tun. Das war der Auslöser für den Start der Nordhorner Ferienpass-Aktion, die sich bald zu einer bundesweiten Erfolgsstory entwickelte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/erfolgsgeschichte-des-ferienpasses-beginnt-in-nordhorn-342286.html