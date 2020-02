Erfolgreiche Blutspendeaktion an den Berufsbildenden Schulen

Nordhorn Vor Kurzem führten die Schülervertretungen der drei Nordhorner Berufsbildenden Schulen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zum wiederholten Mal eine erfolgreiche Blutspendeaktion in der Schule durch. In den Wochen vor der Blutspende wurden viele Klassen von den Schülervertretungen und zuständigen Mitgliedern des DRK darüber informiert, wie eine Blutspende abläuft und wie wichtig es ist, Blut zu spenden. Blut zu spenden ist nicht nur eine gute Tat, sondern auch dringend notwendig, da allein in Niedersachsen und Bremen täglich über 2200 Blutspenden gebraucht werden. Außerdem gibt es seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit sich in der Schule an diesem Termin typisieren zu lassen. In diesem Jahr war die Blutspendenaktion wieder ein voller Erfolg. Es gab 420 Blutspenden und 120 Typisierungen. Die Mitglieder der drei zusammenarbeitenden Schülervertretungen sind glücklich und zufrieden über die enorme Spendenbereitschaft der Schülerschaft und bedanken sich bei allen Mitwirkenden.