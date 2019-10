Erbsensuppe für alle an der „Langen Tafel“ in Nordhorn

Am kommenden Sonnabend, 12. Oktober, baut die „Tafel Nordhorn e.V.“ wieder ihre „Lange Tafel“ am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nordhorn auf und lädt jedermann ab 12 Uhr zur kostenlosen Erbsensuppe ein.