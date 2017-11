Empfehlung - „Erbarmen“: Ein Psychothriller um des Thrills willen

gn Nordhorn. Der dänische Spezialist für Psychogrusel Jussi Adler-Olsen ist derzeit in Roman, Verfilmung und auf der Bühne ein angesagter Autor. Was im Roman beginnt, findet in der Bühnenfassung sein verdünntes Ende. Das „Berliner Kriminal Theater“ unter der Leitung von Wolfgang Rumpf war mit dem Psychothriller „Erbarmen“ im gut besuchten Konzert- und Theatersaal zu Gast und brachte den analytisch konstruierten Krimi in der Bühnenfassung von Sabrina Ullrich vor Auge und Ohr. Das Publikum fand ihn gut und honorierte die Aufführung mit Beifall.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/erbarmen-ein-psychothriller-um-des-thrills-willen-213539.html