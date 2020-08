Bei der 41. Prunksitzung in der Alten Weberei ließen es die Nordhorner Jecken des KCN Junge Narren 2019 noch einmal ordentlich krachen. Wie es in dieser Session aussieht, steht allerdings in den Sternen: Bislang hat Corona vielen Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, in Emsbüren wurde bereits die komplette Session 2020/2021 abgesagt. Foto: Lindwehr