Empfehlung - Endspurt am Klosterbusch: Straße ab Freitag wieder befahrbar

Nordhorn Stark verändert hat sich in den vergangenen Wochen der Anblick der Bundesstraße 403 am Klosterbusch. Die Straße, die bisher in diesem Bereich aus Richtung Neuenhaus durch eine alte Eichenallee schnurgerade auf die Einmündung zum Kloster Frenswegen zulief, schwenkt nun in einem langgezogenen Linksbogen ein auf die Trasse der künftigen Nordumgehung. Wer aus Fahrtrichtung Neuenhaus weiterfahren will in Richtung Nordhorn, muss künftig knapp 100 Meter neben der bisherigen Fahrbahn an einer neugebauten Einmündung rechts abbiegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/endspurt-am-klosterbusch-strasse-ab-freitag-wieder-befahrbar-267104.html