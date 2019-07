Empfehlung - Endlich genügend Platz für Postzusteller

Nordhorn In dem neuen Zustellstützpunkt an der Lise-Meitner-Straße 23 im Industriegebiet Nordhorn Süd haben etwa 60 Postmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nun ihren Arbeitsplatz. Von hier aus starten 40 Brief- und Paketzusteller mit dem Fahrrad oder Auto zu ihren Touren, 20 Innendienstler sorgen für die Annahme und Vorverteilung der per LKW ankommenden Sendungen. Was hat der Postkunde von diesem Umzug? Im Idealfall merkt er davon gar nichts.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/endlich-genuegend-platz-fuer-postzusteller-309068.html