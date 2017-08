Eltern lassen Säugling im heißen Auto zurück

gn Nordhorn. Eine Passantin hat am Montagnachmittag ein weinendes Kleinkind aus einem in der Sonne geparkten Auto hinter dem Wohnstift am Vechtesee in Nordhorn befreit, teilte die Polizei mit. Da sich die Eltern nicht in der Nähe befanden, befreite die Frau den verschwitzten und offensichtlich durstigen Jungen aus dem unverschlossenen Fahrzeug, anschließend kümmerte sie sich um den Einjährigen. Die gab ihm zu trinken und benachrichtigte anschließend die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Außentemperatur über 20 Grad Celsius und das Auto war der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Lediglich das Fahrer- und das Beifahrerfenster waren wenige Zentimeter geöffnet.

Die eingesetzten Beamten der Polizei Nordhorn nahmen das Kind in ihre Obhut. Ihnen gelang es, im weiteren Verlauf den Fahrzeughalter festzustellen und telefonischen Kontakt zu dem Vater des Kindes aufzunehmen. Dieser gab an, dass er zusammen mit der Mutter ihren schlafenden Sohn im Auto zurückgelassen habe. Die Eltern seien laut Polizeiangaben davon ausgegangen, dass das Kind weiter schlafen würde. Dem Vater wurde der Säugling verbunden mit einer eindringlichen Ermahnung und dem Hinweis auf das Fehlverhalten im Anschluss übergeben. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen die Erziehungsberechtigten eingeleitet.