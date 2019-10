Empfehlung - Elektrogerät brennt auf Herd in Nordhorner Wohnung

Nordhorn Feueralarm in der Straße am Strampel in Nordhorn. Ein Küchengerät brannte nach Feuerwehrangaben auf einem Herd in einem Mehrfamilienhaus. Offenbar fing der Plastikgegenstand durch eine eingeschaltete Herdplatte Feuer. Durch installierte Rauchmelder wurde der Brand früh bemerkt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/elektrogeraet-brennt-auf-herd-in-nordhorner-wohnung--325014.html