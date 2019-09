Empfehlung - Elektro-Rollstuhl und Radfahrer kollidieren in Nordhorn

Nordhorn Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Donnerstagmorgen gegen kurz vor 10 Uhr in Nordhorn gekommen. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein 84-jähriger Radfahrer verletzt, als er beim Überqueren der Bentheimer Straße mit dem 75-jährigen Fahrer eines Elektro-Rollstuhls zusammenstieß. Beide Verkehrsteilnehmer waren zuvor aus Richtung Heideweg gekommen und überquerten die Bentheimer Straße parallel zueinander. Danach wollten sie in verschiedene Richtungen abbiegen und querten dabei die Fahrbahn des jeweils anderen. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte und landete im Seitenraum. Über das Ausmaß der Verletzungen, die er sich dabei zuzog, konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Der Fahrer des Elektro-Rollstuhls blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/elektro-rollstuhl-und-radfahrer-kollidieren-in-nordhorn-318244.html