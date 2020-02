Empfehlung - Initiative Pro Grafschaft: Eissporthalle zügig sanieren

Nordhorn In der politischen Planung zum Jahresauftakt nennen die Kreistagsabgeordneten Reinhard ten Brink und Wolfgang Quandt sowie der Kreisvorsitzende Uwe Heiduczek für die Wählerinitiative IPG das Bemühen um eine Verbesserung der hausärztlichen Versorgung an erster Stelle. „Der Landkreis muss die Aufgabe der Ärzteversorgung als untere Planungsbehörde endlich wahrnehmen, sonst besteht die Gefahr, dass finanzstarke Städte und Gemeinden sich ihre ärztliche Versorgung im Landkreis zusammenkaufen", heißt es in einer Stellungnahme. Daher müsse man Medizinern die Möglichkeit bieten, auch als Angestellte zu praktizieren. Aus diesem Grund spricht sich die IPG für die Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums unter Federführung des Landkreises aus, an dem sich die Städte und Gemeinden beteiligen sollen. Um externen Sachverstand einkaufen zu können, sollten 100.000 Euro Planungskosten im Haushalt bereitgestellt werden.(...)