Empfehlung - Eissporthalle: Bürgerbegehren braucht 8434 Unterschriften

Nordhorn Das Bürgerbegehren für die Sanierung der Eissporthalle in Nordhorn ist zulässig. Das hat der Kreisausschuss am Donnerstag einstimmig festgestellt. Die Initiatoren haben nun sechs Monate Zeit, um 8434 Unterschriften zu sammeln. Wenn diese vorliegen, können die Grafschafter bei einem Bürgerentscheid über folgende Frage abstimmen: „Sind Sie dafür, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim die Eissporthalle in Nordhorn in der zurzeit bestehenden Größe schnellstmöglich saniert?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/eissporthalle-buergerbegehren-braucht-8434-unterschriften-333229.html