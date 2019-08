Einsturzgefahr: Eissporthalle ab sofort gesperrt

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat die Eissporthalle in Nordhorn am Freitag mit sofortiger Wirkung gesperrt. Grund sind Risse in der Dachkonstruktion, die während einer der regelmäßig stattfindenden Überprüfungen festgestellt wurden.