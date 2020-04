/ Lesedauer: ca. 2min Einsatzkommando befreit Geisel in Nordhorn

In Nordhorn haben Spezialkräfte der Polizei am Samstag eine Geiselnahme beendet. Ein 50-jähriger Mann hatte in der vergangenen Woche in Hamburg seine Frau überwältigt und war seitdem mit ihr auf der Flucht.