Empfehlung - Einsatz für bedrohte Tiere und Pflanzen

Nordhorn „Warum sehen die Männchen bei den Vögeln eigentlich schöner aus als die Weibchen?“, fragt Jäger Friedrich Eesmann in die Runde und blickt in erwartungsvolle Kinderaugen. Die Aufklärung: Wenn die Weibchen im Nest brüten, sind sie weniger auffällig als die bunten Männchen – somit wird das Gelege vor Fressfeinden geschützt. Die Jägerschaft des Hegerings 3 aus Nordhorn zählt zu den vielen Mitwirkenden, die sich am Sonntag beim Natur- und Artenschutztag im Tierpark beteiligt haben. Den ganzen Tag konnten die Besucher an 15 Ständen viel Wissenswertes über heimische und weltweite bedrohte Arten erfahren und Anregungen sammeln für den Naturschutz im eigenen Garten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/einsatz-fuer-bedrohte-tiere-und-pflanzen-249547.html