Einkaufsfahrdienst für Senioren und Hilfsbedürftige geplant

gn Nordhorn. Das Projekt wurde von der Hilfsorganisation im Bistum Osnabrück seit 2014 bereits an 15 Standorten mit rund 20 wöchentlichen Touren aufgebaut. Es soll eine Antwort auf den demografischen Wandel mit dem Zerfall klassischer Familienstrukturen und immer mehr allein lebenden Menschen sein.

„Besonders in ländlichen Gemeinden gibt es viele Senioren, die keine Unterstützung von Angehörigen haben, Hilfe beim Einkaufen benötigen oder einfach nur soziale Kontakte suchen“, erläutert der Nordhorner Ortsbeauftragte Michael Suntrup aufgrund der Erfahrungen in anderen Malteser-Dienststellen.

Wenigstens einmal in der Woche andere Leute treffen, in Ruhe durch Geschäfte schlendern, wieder selbstbestimmt einkaufen und danach noch bei Kaffee und Kuchen klönen, das sei der Wunsch vieler Senioren, berichtet Suntrup weiter.

Die Malteser suchen für diesen Dienst nun ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer mit PKW-Führerschein sowie Begleitpersonen, gerne auch junge Ruheständler. Die Ehrenamtlichen sind über die Malteser versichert und werden auf ihren Einsatz vorbereitet, vor allem durch die Einweisung auf das Fahrzeug, den Umgang mit Rollstühlen und ein abgestimmtes Erste-Hilfe-Training.

Die Malteser laden alle Bürger, die sich für ein ehrenamtliches Mitwirken interessieren, zu einer Informationsveranstaltung am 7. Dezember um 19 Uhr in das Malteserhaus Nordhorn an der Zeppelinstraße 14 ein.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 05921 88747.